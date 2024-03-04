Лавров сообщил, кто больше всех пострадал от войны Запада и России

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, то Украина является коммерческим проектом США, а в ходе военных действий больше других страдают европейские страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Европа — один из самых главных пострадавших в этой войне Запада против России. Попутно заставили Европу выкачать все свои вооружения на Украину и тут же стали продавать американские вооружения на замену тому, что было передано Киеву. Это очень такой большой, сугубо коммерческий проект», — сказал Лавров.

До этого профессор университета в Чикаго Джо Миршаймер признал, что политические элиты на Западе паникуют из-за сложившегося положения Украины. По словам Миршаймера, в США, ЕС, а также на самой Украине осознают скорое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой связи многие союзники, помогающие Киеву, «начали паниковать».

Также основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Ранее Лавров оценил реакцию США на заявления Франции о вводе войск на Украину.