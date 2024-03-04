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Медведев рассказал о примечательном разговоре с Обамой

Медведев вспомнил разговор с Обамой времен Арабской весны

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J. Scott Applewhite/AP

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая во время марафона российского общества «Знание», вспомнил о разговоре с бывшим президентом США Бараком Обамой в годы Арабской весны. Политика цитирует РИА Новости.

По словам Медведева, он спросил у Обамы, что будут делать американцы после того, как в арабских странах, включая Сирию, сменится политическая власть, и ответ тогдашнего американского президента поразил его до глубины души.

«Не знаю, мы так далеко не загадываем», — привел Медведев ответ Обамы.

По мнению замглавы Совбеза, слова американца являются очень показательными.

Арабская весна — серия антиправительственных протестов, восстаний и вооруженных мятежей, охвативших большую часть арабского мира — страны Ближнего Востока и Северной Африки в начале 2010-х годов. Одним из наиболее пострадавших государств оказался Ливан. «Газета.Ru» рассказывала, как кризис уничтожил экономику страны.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна хотела бы видеть лидером России человека, который принял решение дать отпор террору в Сирии.

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