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На Украине количество министерств сократят на треть

Премьер Шмыгаль: количество министерств на Украине сократят на треть

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о сокращении министерств в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что правительство страны уже начало работать в данном направлении и уже сократило 20 тыс. вакансий. По его словам, проводится работа над созданием Центра правительства, а министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, формирующих государственную политику.

По словам Шмыгаля, центр будет оказывать ведомствам необходимую юридическую поддержку.

До этого премьер заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 30% национальной экономики и лишилась 3,5 млн рабочих мест.

Также, отметил он, Украина за два года лишилась около 20% своей территории.

Шмыгаль также раскритиковал западных союзников, включая Европу и США, за недостаточную военную помощь. При этом он подчеркнул, что партнеры все же делают все возможное для поддержки Украины с учетом ограниченных производственных мощностей.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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