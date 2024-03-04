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На Украине выразили готовность продлить транзит газа из РФ

Шмыгаль: Киев готов продлить транзит газа из РФ, но не будет вести переговоры

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов при определенном условии продлить транзит газа из России по своей территории после 2024 года. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели на сайте украинского кабинета министров.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени», — сказал Шмыгаль.

При этом председатель украинского правительства подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой на тему газового транзита, однако готов к диалогу со странами Европы.

О том, что транзит российского газа через украинскую территорию может продолжиться в 2025 году, в январе заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, соответствующей договоренности удалось добиться во время его встречи с Денисом Шмыгалем. Позднее на Украине отрицали возможность продления контракта с РФ.

Ранее стало известно, какие страны больше других пострадают от остановки транзита газа через Украину.

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