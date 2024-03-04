Шольца заподозрили в содействии сливу разговора немецких офицеров

После слива в сеть разговора немецких офицеров об ударе по Крыму Германия оказалась в центре скандала. В результате случившегося Киев теперь вряд ли получит от Берлина ракеты Taurus, а это уже выгодно для ФРГ, заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, сливу беседы могли поспособствовать германские власти из-за заявлений о возможном вводе западных войск на Украину.

«Я думаю, что сейчас на фоне этого скандала вряд ли какие-то ракеты дальнобойные на Украину будут поставлены. То есть нам это на руку нам», — пояснил Михайлов в беседе с телеканалом «360».

Первопричиной происшествия он назвал президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего ввод западных войск на Украину. По мнению эксперта, слив разговора мог быть инициирован немецкими элитами, выступающими против прямого столкновения с Россией.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц также понимает, что ФРГ не нужен прямой конфликт – эксперт предположил, что он сам мог посодействовать сливу диалога офицеров.

«Не зря его сейчас там некоторые СМИ называют агентом Кремля», — заявил политолог.

Он напомнил, что подлинность слитого разговора никто не опроверг, заявив, что это позволит России в случае угрозы нанести упреждающие удары «по тем силам в Европе, которые готовили удар по Крымскому мосту».

Напомним, 1 марта была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров, якобы обсуждающих возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Немецкие издания Bild и Spiegel допускали, что запись была сделана в Сингапуре, а газета Berliner Zeitung посчитала разговор подлинным. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал утечку разговора частью «информационной войны» России, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ назвали перехваченный разговор военных позором для правительства и бундесвера.