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Медведев заявил, что Байден стал «карикатурой»

Медведев: Байден стал карикатурой, его жалко, но это реальная угроза миру

Президент США Джо Байден стал карикатурной фигурой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России на марафоне общества «Знание. Первые» с лекцией «Географические и стратегические границы», передает ТАСС.

«Байден стал карикатурной фигурой, его жалко, но это представляет реальную угрозу миру», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что Российская Федерация не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными.

Он считает, что действия РФ на Украине являются «особым случаем» и вынужденным ответом «на русофобскую политику бандеровского режима и западных стран, на его стремление разрушить российскую государственность, подорвать независимость и суверенитет».

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия готова была сотрудничать с Евросоюзом, но там выбрали путь бессловесных животных.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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