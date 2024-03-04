Логика, по которой выделяются деньги для Украины, уже не устраивает американский истеблишмент, поскольку цели, которые ставил перед собой Вашингтон в этом конфликте не достигнуты. Об этом заявил экономист, эксперт по теории власти Михаил Хазин, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«Что хотели получить поставщики оружия и/или денег для Украины? Нанести урон России? <...> Ресурс России в новой картине мира стал больше. Иными словами, люди, которые затеяли всю эту махинацию, получили противоположный результат», — отметил Хазин.

Он добавил, что, учитывая такое положение вещей, столь же мощной и системной поддержки, как ранее, Киеву уже не видать.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс до этого заявил, что США необходимо прекратить тратить деньги на помощь Украине и сосредоточиться на собственных гражданах.

Законодатель отметил, что у Соединенных Штатов хватает собственных проблем, которые необходимо решить, в том числе миграционный кризис на границе с Мексикой, с которым связаны распространение синтетического опиоида фентанила и торговля людьми.

Ранее в США рассказали о самом большом вызове для Зеленского с начала СВО.