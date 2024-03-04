Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал причины сокращения западной помощи Киеву

Экономист Хазин: Запад сокращает помощь Киеву, поскольку не достиг своих целей

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Логика, по которой выделяются деньги для Украины, уже не устраивает американский истеблишмент, поскольку цели, которые ставил перед собой Вашингтон в этом конфликте не достигнуты. Об этом заявил экономист, эксперт по теории власти Михаил Хазин, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«Что хотели получить поставщики оружия и/или денег для Украины? Нанести урон России? <...> Ресурс России в новой картине мира стал больше. Иными словами, люди, которые затеяли всю эту махинацию, получили противоположный результат», — отметил Хазин.

Он добавил, что, учитывая такое положение вещей, столь же мощной и системной поддержки, как ранее, Киеву уже не видать.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс до этого заявил, что США необходимо прекратить тратить деньги на помощь Украине и сосредоточиться на собственных гражданах.

Законодатель отметил, что у Соединенных Штатов хватает собственных проблем, которые необходимо решить, в том числе миграционный кризис на границе с Мексикой, с которым связаны распространение синтетического опиоида фентанила и торговля людьми.

Ранее в США рассказали о самом большом вызове для Зеленского с начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами