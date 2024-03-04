Правнук Сталина призвал Лаврова распустить ООН

Правнук экс-руководителя СССР Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал открытое письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН. Об этом пишет News.ru, в распоряжении которого появилась копия письма.

«Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации», — говорится в обращении.

По мнению Бенсаада, ООН доказала, что не способна решать вопросы о предотвращении геноцида наций и народов. Он привел в пример то, что организация ведет политику двойных стандартов в секторе Газа, а также позволяет уничтожать русских в регионах Донбасса.

Кроме того, как заявил пресс-аташе Бенсаада Вадим Горжанкин, штаб-квартиру ООН необходимо перенести в Россию, так как ее нахождение в Нью-Йорке позволяет западным политикам мешать дипломатам РФ участвовать в сессиях организации.

До этого в ООН решили не комментировать разговор немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.

Ранее Лавров назвал нереальным отказ от права вето в СБ ООН.