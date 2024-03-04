Медведев рассказал об условиях сохранения безопасности России

Обеспечить безопасность России можно лишь при стабильности за ее периметром. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Вспоминая, что 210 лет назад Россия взяла Париж, Медведев напомнил, что безопасность страны не ограничивается лишь устранением прямой военной угрозы.

«Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу. Но кроме того, Россия преследовала и большие геополитические цели. Одной из самых важных была глобальная безопасность наших рубежей на продолжительное время», — сказал он.

По его словам, безопасность обеспечить можно лишь в том случае, когда страна уверена в стабильности ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства.

До этого Медведев заявлял, что концепция о том, что «Украина — это не Россия» должна окончательно исчезнуть из восприятия человечества, так как правильно считать, что «Украина — это, безусловно, Россия».

В интервью российским СМИ в феврале 2024 года зампредседателя Совбеза заявлял о том, что считает некоторые украинские города русскими. По его мнению, как минимум таким городом является Одесса. Во время интервью он обратился к одесситам и пожелал им «поскорее вернуться домой».

Ранее Медведев заявил, что Россия не расширяет границы путем захвата территории Украины.