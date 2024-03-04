Заявления канцлера Германии Олафа Шольца об отсутствии намерения разжигать украинский конфликт являются пустыми, что показал перехваченный Россией разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Об этом сообщает газета Deutschland Kurier.

«Перехваченный российскими специалистами невероятный офицерский разговор еще раз показывает: слово канцлера Шольца… не стоит выеденного яйца», — говорится в сообщении издания.

Издание напоминает читателям, что 12 сентября 1990 года ФРГ, ГДР, США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали соглашение, «принесшее Германии единство». В соответствии с документом, декларировалось, что от объединенной Германии «будет исходить только мир».

До этого экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт осудил планы нанести удар ракетами по Крымскому мосту и назвал их необдуманными.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали возможность атаки на мост. Офицеры также упомянули военных США и Великобритании, подразумевая их прямое участие в конфликте на Украине.

Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись, в которой четверо высокопоставленных представителей бундесвера, включая главу отдела операций и учений ВВС, обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину для атаки на Крымский мост. Военные также обсуждали способы обучения украинских военных использованию ракет таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта. Симоньян не исключила возможности новых публикаций после разглашения записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на мост.

Ранее Пушков назвал тревожный сигнал после утечки беседы офицеров бундесвера.