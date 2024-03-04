Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о подарке Путину от Франции и Германии

SRF: Владимир Путин откупорил шампанское на фоне ссоры между ФРГ и Францией

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Конфликт между Германией и Францией по вопросу помощи Украине выгоден президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

«Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что споры двух «важнейших партнеров Европы» на открытой сцене неизбежно играют на руку российскому лидеру.

Как следует из текста, президент Франции Эммануэль Макрон открыто размышлял об отправке сухопутных войск стран Запада на Украину, но сразу же получил выговор от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Канцлера Германии беспокоит, что французы всегда произносят красивые речи, но в конечном итоге в них очень мало содержания. Его терпение теперь медленно иссякает», — отмечает издание.

Напряженность в отношениях между крупнейшими государствами Евросоюза демонстрирует, что единства в вопросе поддержке Киева не существует, подчеркнуло SDF.

До этого агентство Bloomberg писало, что отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном безнадежно испорчены, что оказывает отрицательный эффект на безопасность Европы.

Ранее издание Politico также рассказало об открытой вражде между Шольцем и Макроном из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами