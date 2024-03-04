На Западе рассказали о подарке Путину от Франции и Германии

Конфликт между Германией и Францией по вопросу помощи Украине выгоден президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

«Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что споры двух «важнейших партнеров Европы» на открытой сцене неизбежно играют на руку российскому лидеру.

Как следует из текста, президент Франции Эммануэль Макрон открыто размышлял об отправке сухопутных войск стран Запада на Украину, но сразу же получил выговор от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Канцлера Германии беспокоит, что французы всегда произносят красивые речи, но в конечном итоге в них очень мало содержания. Его терпение теперь медленно иссякает», — отмечает издание.

Напряженность в отношениях между крупнейшими государствами Евросоюза демонстрирует, что единства в вопросе поддержке Киева не существует, подчеркнуло SDF.

До этого агентство Bloomberg писало, что отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном безнадежно испорчены, что оказывает отрицательный эффект на безопасность Европы.

Ранее издание Politico также рассказало об открытой вражде между Шольцем и Макроном из-за Украины.