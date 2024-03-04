Посол Германии прибыл в МИД России

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф прибыл в российский МИД, куда был вызван в связи данными о разговоре немецких офицеров о Крыме. Об этом сообщает РИА Новости.

Посла по прибытию окружили журналисты, которые задавали ему вопросы, однако он не стал отвечать на них и попросил пропустить его в здание.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, были опубликованыч 1 марта.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.