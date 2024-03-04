Хейли впервые лидирует на праймериз республиканцев в США

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал NBC News после подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия.

Хейли набирает 62,9% голосов, а ее соперник — бывший президент США Дональд Трамп — 33,2%.

Победу Хейли в округе Колумбия уже предсказали ведущие американские СМИ, включая Associated Press, The Washington Post, ABC и CNN. В случае победы ей достанутся все 19 голосов делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от Республиканской партии на общенациональном съезде 15 июля в Милуоки.

До этого Хейли заявила, что представители Демократической партии США «в восторге» от Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб и якобы «ужасных» результатов социальных опросов.

Сообщалось, что президентская гонка в США 2024 года может стать самой дорогостоящей в истории страны.

Ранее Хейли поддержала Техас в борьбе с нелегальной миграцией.