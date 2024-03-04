Азербайджан обвинил Армению в отказе выдать точные карты минных полей в Карабахе

Армения отказывается предоставить Азербайджану точные карты минных полей в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

«Заложенные Арменией мины остаются серьезной проблемой. Ереван под разными предлогами отказывается предоставить точные карты минных полей. Число жертв с ноября 2020 года достигло 346. Сегодня в результате взрыва пострадал пастух, ему ампутировали обе ноги», — сказано в сообщении.

1 марта помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что его страна сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась.

В этот же день вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян сказал, что Азербайджан не прилагает достаточных усилий для достижения мирного соглашения с Арменией, которое основано на ранее утвержденных принципах.

До этого стало известно, что дипломаты Азербайджана и Армении считают необходимым продолжить работу по ключевым вопросам проекта двустороннего мирного договора.

Ранее в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией.