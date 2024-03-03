Во Франции заявили, что власти хотят использовать атмосферу страха перед выборами в ЕП

Президент Франции Эммануэль Макрон и правящая коалиция заявлениями об угрозе со стороны РФ создают в обществе атмосферу страха, чтобы использовать его для укрепления своих позиций во время кампании перед выборами в Европарламент. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.

«Власть хочет навязать страх повестке дня предстоящих европейских выборов, поляризовать дебаты, чтобы осталось только «Национальное объединение», извечный противник президентского лагеря. Макрону это тем более выгодно, что никто не готов спорить с тем, что он ошибается в намерениях Путина», — говорится в материале.

3 марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что положение Вооруженных сил Украины резко ухудшается, что ведет к тому, что лидеры европейских стран обсуждают возможность отправки сил НАТО на конфликт.

В этот же день The Telegraph писал, что Эммануэль Макрон и европейские элиты паникуют из-за успехов России на фронте.

До этого глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune написал, что Эммануэль Макрон проявил «невыносимое легкомыслие».

Ранее сообщалось, что в Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину.