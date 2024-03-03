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Канада ввела новые санкции из-за смерти Навального

Канада ввела санкции против начальника колонии в Харпе, где умер Навальный

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Reuters

Начальник исправительной колонии в поселке Харп, где скончался Алексей Навальный, Вадим Калинин, попал в санкционные списки Канады. Это следует из документа МИД Канады, передает ТАСС.

Также Канада включила в санкционные списки начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина.

1 марта Австралия объявила о санкциях против России из-за смерти Алексея Навального.

29 февраля издание Politico писало, что восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Навального.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты рассчитывают на эффект от санкций против России в долгосрочной перспективе.

Ранее экс-чиновник Госдепа США назвал безумием новые антироссийские санкции.

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