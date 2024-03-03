Лидеры стран ЕС запаниковали из-за ухудшения ситуации на Украине

Положение Вооруженных сил Украины резко ухудшается, что ведет к тому, что лидеры европейских стран обсуждают возможность отправки сил НАТО на конфликт. Такое мнение привел британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Почему (президент Франции Эммануэль. — «Газета.Ru») Макрон говорит об отправке войск на Украину, почему об этом говорит Эстония? Для меня абсолютно очевидно, что европейские державы и США видят, как обстановка на фронте для Украины стремительно ухудшается. Они понимают, что Украина нуждается в оружии и людях, чтобы попытаться это исправить», — сказал эксперт.

До этого обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский сообщал, что российские войска охотятся на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации. По словам Подгурского, российские войска атакуют украинские объекты с помощью ракет Х-31П и Х-59.

Также Military Watch Magazine писал, что страны Запада обсуждают возможность отправки солдат НАТО на Украину из-за территориальных потерь и провалов на поле боя. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации на Украине сделала актуальными призывы к прямому вмешательству стран Запада, в том числе к размещению наземных сил «c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.