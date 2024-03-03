Мишустин встретится в Москве с новым премьером Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится в Москве в понедельник, 4 марта, со своим коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества», — сказано в сообщении.

Также будут обсуждаться проекты в других сферах. Стороны обсудят укрепление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и других многосторонних форматов.

5 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о роспуске правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Кандидатуру Бектенова на пост премьера 6 февраля предложила правящая в республике партия «Аманат», после чего сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к мажилису (нижней палате парламента) с просьбой выбрать его. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики указом главы государства был назначен Роман Скляр.

Ранее политолог объяснил, почему Токаев назначил премьером Казахстана именно Бектенова.