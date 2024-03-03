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Опубликовано видео с экс-главой МИД Австрии Кнайсль, говорящей на русском языке

ТАСС опубликовал видео с экс-дипломатом Кнайсль, говорящей на русском языке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Telegram-канале ТАСС опубликовано видео, на котором экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль общается с журналистом агентства на русском языке.

В ходе беседы бывший министр рассказала о своих планах на жизнь в России.

3 марта Кнайсль заявила, что она переехала в РФ, «потому что это по-настоящему свободная страна».

Экс-дипломат также сообщила, что собирается построить дом на востоке России, чтобы остаться там жить. Кнайсль призналась, что она не городской житель.

До этого Кнайсль заявила, что ей нравится жить в русской деревне, а также что местные жители приняли ее хорошо. Как сообщалось, она поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она покинула эту страну, опасаясь расправы. Ей стали угрожать из-за скандального уголовного дела бывшего разведчика Эгисто Отта, который якобы передавал секретные сведения Российской Федерации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

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