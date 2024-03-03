Шахбаз Шариф вновь стал премьер-министром Пакистана

Нижняя палата парламента Пакистана избрала главу Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа новым премьер-министром страны. Трансляцию процедуры голосования вел пакистанский телеканал PTV News.

Шариф набрал 201 из 336 возможных голосов депутатов. В то же время его главный соперник — генсек партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан — получил 92 голоса.

Председатель ПМЛ-Н уже возглавлял правительство Пакистана в период с 11 апреля 2022 по 14 августа 2023 года. Шариф ушел в отставку в результате досрочного роспуска парламента. Обязанности премьера до сегодняшнего дня исполнял Анвар-уль-Хак Какар.

Предшественника Шахбаза Шарифа, Имрана Хана, 5 августа 2023 года приговорили к трем годам тюрьмы. Суд Исламабада признал политика виновным в коррупционных действиях по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Ранее в Пакистане заявили о стремлении сотрудничать с Россией в военной сфере.