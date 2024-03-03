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Король Норвегии Харальд V вылетел домой из Малайзии

Король Норвегии Харальд V вылетел домой из Малайзии после выписки из больницы

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Francisco Seco/AP

Король Норвегии Харальд V вылетел домой на самолете для медицинской эвакуации после выписки из малайзийской больницы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежские СМИ.

В Малайзии король Норвегии проходил лечение от инфекции.

27 февраля Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии. 2 марта сообщалось, что монарху установили временный кардиостимулятор.

В конце января король находился на больничном, но уже через несколько дней вернулся на работу. В мае прошлого года его также госпитализировали из-за инфекции, в клинике он провел несколько дней.

В мае 2023 года короля Харальда также госпитализировали из-за инфекции, в клинике он провел несколько дней.

28 февраля сообщалось, что папа Франциск вернулся в Ватикан после прохождения медицинского обследования в римской больнице на острове Тибр.

Ранее был госпитализирован президент Ирландии Майкл Хиггинс.

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