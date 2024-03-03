Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков прокомментировал слова Сежурне в адрес России

Пушков: Сежурне выдумывает ложные страхи, говоря об опасности победы России

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы МИД Франции Стефана Сежурне по поводу победы России на Украине.

По мнению сенатора, Сежурне ошибается на счет того, что может стать ударом для экономики ЕС. Французский чиновник говорил, что в ситуации на Украине наступает переломный момент, и поддержка Киева сегодня связана с безопасностью французов. Победа России может привести к большим экономическим издержкам для ЕС.

«Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты — никак не Россия», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что первый удар по своей экономике Европа нанесла, когда решила разорвать энергетические связи с Россией.

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя говорил, что сообщения о возможной отправке войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украину являются тревожными сигналами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами