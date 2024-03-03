Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова главы МИД Франции Стефана Сежурне по поводу победы России на Украине.

По мнению сенатора, Сежурне ошибается на счет того, что может стать ударом для экономики ЕС. Французский чиновник говорил, что в ситуации на Украине наступает переломный момент, и поддержка Киева сегодня связана с безопасностью французов. Победа России может привести к большим экономическим издержкам для ЕС.

«Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты — никак не Россия», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что первый удар по своей экономике Европа нанесла, когда решила разорвать энергетические связи с Россией.

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя говорил, что сообщения о возможной отправке войск Организации Североатлантического договора (НАТО) на Украину являются тревожными сигналами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.