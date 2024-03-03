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Мероприятие с участием премьеров Италии и Канады сорвали

Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за пропалестинского протеста

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USA Today Sports/Reuters

Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и канадского премьера Джастина Трюдо сорвалось из-за акции протеста в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Прием должен был состоятся в Художественной галерее Онтарио в Торонто, у дверей которой проходила акция, участники которой критиковали действия правительства Канады в отношении военного конфликта в Газе.

Представитель офиса Трюдо подчеркнул, что мероприятие было отменено по соображениям безопасности.

По данным правоохранительных органов, у входа в галерею собралось порядка 200-300 человек.

Трюдо, Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо 24 февраля прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину начала российско-украинского конфликта.

До этого сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также 24 февраля прибыла в Киев для того, чтобы выразить поддержку властям Украины в военном конфликте.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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