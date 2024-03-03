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Профсоюз погранслужбы высмеял Байдена, предложив ему «вздремнуть на пляже»

Профсоюз погранслужбы США составил шуточный распорядок дня Байдена

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Joshua Roberts/Reuters

Профсоюз сотрудников американской погранслужбы высмеял президента США Джо Байдена после его визита в расположенный на границе с Мексикой Браунсвилл (штат Техас). Организация опубликовала в соцсетях иронично составленный распорядок дня главы Белого дома с ключевым словом «вздремнул», передает ТАСС.

«Поднялся на борт номер один, вздремнул. Проснулся в местечке под названием Браунсвилл», — уточнили в сообщении.

В течение дня, по мнению членов профсоюза погранслужбы, Байден успевает прочесть написанное крупными буквами сообщение на телесуфлере, что во всем виноват Трамп, перепутать людей «в зеленой униформе» (сотрудников погранслужб — прим. ред.) и ужаснуться тем, что они «стегают ремнем» нелегальных мигрантов.

Чаще других слов в распорядке встречается глагол «вздремнул». Свое сообщение профсоюз сопроводил фотографией спящего на пляже американского лидера.

Накануне стало известно, что менее 20% граждан США поддерживают Джо Байдена на посту президента страны.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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