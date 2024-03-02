В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину

В Париже состоялась акция протеста против передачи оружия Киеву и возможной отправки военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что акция прошла неподалеку от эспланады Инвалидов в центре Парижа, ее организатором выступила партия «Патриоты» Флориана Филиппо. Агентство подчеркивает, что в манифестации поучаствовали более 100 человек.

Участники мероприятия осудили послание президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправки военных на Украину и объявил о создании коалиции для поставки дальнобойных вооружений Киеву.

До этого стало известно, что Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий.

Накануне стало известно, что Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.

Данный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Авторы статьи отмечают, что французское военное присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны РФ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.