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Путин назвал главную силу России

Президент Путин назвал братство народов главной силой России

Братство народов было и остается главной опорой и преимуществом России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает ТАСС.

«Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой», — сказал Путин.

По его словам, именно братство выручало российское государство «на всех поворотах истории».

«Братство помогало нам покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, а также одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм», — добавил глава государства.

2 марта Путин назвал условием стабильности энергорынка в мире соблюдение честной конкуренции и защиту законных интересов газовых экспортеров.

В этот же день представитель МИД Германии заявил, что правительство ФРГ серьезно относится к словам президента России.

Ранее президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.

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