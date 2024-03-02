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В Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО

Госдума рассмотрит законопроект о списании процентов по кредитам бойцам СВО

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Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов спецоперации. Документ опубликован в электронной базе российского парламента.

В случае принятия документа для участников СВО, за исключением членов их семей, обязательства по уплате процентов по договорам потребительского кредита (займа) прекращаются по окончании льготного периода.

Предлагаемые изменения вносятся в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей».

26 февраля сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о дополнительных мерах поддержки детей-инвалидов войны. В списке поступивших предложений — ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей.

Ранее Госдума одобрила запрет на увольнение вдов участников спецоперации.

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