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Небензя заявил, что Россия ответит на поставку Украине самолетов F-16

Небензя: у РФ есть время подготовиться на случай, если Украине поставят F-16

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John Minchillo/AP

У Российской Федерации есть время подготовиться и найти адекватные ответы на случай, если Украине поставят истребители F-16. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

«Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть о поставке боевых самолетов F-16, у нас есть время к этому подготовиться и найти адекватные ответы, если такие самолеты появятся в небе над Украиной», — сказал дипломат.

2 марта газета Politico писала, что Вооруженные силы Украины могут столкнуться с рядом проблем при использовании западных истребителей F-16, которые союзники хотят поставить Украине, работа российских систем ПВО, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры для истребителей сделают «чрезвычайно сложной» эксплуатацию F-16.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в небе над страной появятся истребители F-16.

27 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что многоцелевые легкие истребители F-16 прибудут на Украину в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в США недосчитались летчиков ВСУ для управления истребителями F-16.

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