Лавров рассказал о мерах России в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Долгие годы добрососедства Швеции и Финляндии с Россией пошли прахом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и вероятное присоединение Финляндии к альянсу. Слова Лаврова передает РИА Новости.

Также глава МИД РФ заявил, что дополнительные российские вооружения будут развернуты в ряде округов в ответ на присоединение скандинавских стран к НАТО.

Днем 2 марта спикер венгерского парламента Ласло Кевер подписал документ о ратификации членства Швеции в НАТО.

В этот же день новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хочет расширять сотрудничество с блоком НАТО для борьбы с «потенциальной российской агрессией». Глава государства заявил, что Финляндия должна стать активным членом НАТО, чтобы «держать соседнюю Россию на расстоянии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля заявила, что шаги Москвы после вступления Швеции в НАТО будут зависеть от конкретных действий Стокгольма в альянсе.

Ранее российское посольство заявило об ответных мерах после вступления Швеции в НАТО.