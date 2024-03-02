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Израиль и ХАМАС договорились о сроках перемирия и об обмене заложников

Al Hadath: ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

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Reuters

Представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Стороны вооруженного конфликта договорились о продолжительности перемирия, а также о схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев», — говорится в сообщении.

Источники Al Hadath, не приводя деталей, добавили, что для окончательного соглашения необходимо достичь решения о выводе израильских вооруженных сил с севера сектора Газа и о возвращении на эту территорию мирных жителей анклава.

До этого замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил , что палестинское радикальное движение настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля представил план послевоенного урегулирования в Газе.

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