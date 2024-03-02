Вучич заявил о давлении Запада на Сербию ради ее европейского будущего

Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит давить на нее с тем, чтобы она ввела санкции в отношении России. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации, передает ТАСС.

При этом политик отметил, что Сербия идет по европейскому пути, и это действительно ее путь. Одним из таких пунктов, по его словам, является признание независимости Республики Косово де-факто или де-юре.

«В этой части всегда имеется в виду и отказ от любой политической или экономической поддержки Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.). Под пунктом два — присоединение к санкциям против РФ, а также антикитайская позиция», — сказал Вучич.

Кроме того, Запад требует от Сербии принятия «марионеточного режима», добавил сербский лидер.

19 февраля Вучич в интервью телеканалу Prva заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Вучича, заявил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

Ранее Вучич признался, что не понимает негативного отношения сербов к Украине.