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Вучич заявил о давлении Запада на Сербию ради ее европейского будущего

Вучич: Запад требует от Сербии признать Косово и ввести санкции против РФ

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Darko Vojinovic/AP

Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит давить на нее с тем, чтобы она ввела санкции в отношении России. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации, передает ТАСС.

При этом политик отметил, что Сербия идет по европейскому пути, и это действительно ее путь. Одним из таких пунктов, по его словам, является признание независимости Республики Косово де-факто или де-юре.

«В этой части всегда имеется в виду и отказ от любой политической или экономической поддержки Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.). Под пунктом два — присоединение к санкциям против РФ, а также антикитайская позиция», — сказал Вучич.

Кроме того, Запад требует от Сербии принятия «марионеточного режима», добавил сербский лидер.

19 февраля Вучич в интервью телеканалу Prva заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Вучича, заявил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

Ранее Вучич признался, что не понимает негативного отношения сербов к Украине.

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