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В Финляндии разъяснили слова министра обороны об ударах по российским военным объектам

Министр Хяккянен: Финляндия поставляла Украине только оборонительное оружие

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Sergei Grits/AP

Финляндия не предоставляла Украине дальнобойного оружия и поэтому не вводила ограничений на его использование в ходе конфликта. Об этом в эфире Yle заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По словам министра, Финляндия поставляла Украине средства для ведения оборонительной войны, к которым не относятся дальнобойные системы вооружений.

«Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае», — сказал Хяккянен.

1 марта сообщалось, что министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что у Украины есть право наносить удары по территории РФ оружием, которое ей предоставляет Финляндия.

«В случае необходимости Украина должна также нанести удары по военным объектам на российской стороне. Это вполне законная оборонительная битва, которую ведет Украина. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы», — сказал министр.

Кроме того, 1 марта стало известно, что президент Финляндии захотел обладать «реальными средствами ядерного сдерживания».

Ранее Лавров заявил о планах США столкнуть НАТО и Россию.

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