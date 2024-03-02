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Украине посоветовали прислушаться к словам Маска о завершении конфликта

Крымский депутат Жиленко призвал Украину прислушаться к мнению Маска о конфликте

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Global Look Press

Депутат Государственного совета Республики Крым Виктор Жиленко рекомендовал украинским гражданам прислушаться к заявлениям американского бизнесмена Илона Маска по поводу завершения конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Законодатель усомнился, что Киев способен адекватно оценивать реальность. Однако простым жителям страны следует обратить внимание на высказывания главы компании SpaceX о негативных последствиях боевых действий.

«Простым украинцам следует <...> понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов», — сказал парламентарий.

Он добавил, что целью российской специальной военной операции (СВО) является защита свободы населения страны и предотвращение военной угрозы для нее. При этом жителей западных государств пытаются убедить в желании Москвы взять под свой контроль новые территории, что не соответствует действительности, резюмировал Жиленко.

2 марта предприниматель Илон Маск опубликовал комментарий к одному из постов в аккаунте основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса на платформе X. Речь идет о публикации, в которой владелец ЧВК призывает признать Крым и Донбасс российскими территориями ради скорейшего завершения конфликта. Глава компании SpaceX согласился со словами Принса.

Ранее в конгрессе США назвали невозможным поражение РФ на Украине.

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