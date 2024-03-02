Депутат бундестага Родерих Кизеветтер раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца за противодействие отправки войск на Украину, назвав главу кабмина Германии «угрозой» для ЕС. Своим мнением он поделился в интервью газете Tagesspiegel.

«Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы… Он подхватывает российские нарративы и дезинформацию в надежде получить голоса у АдГ и BSW (Союз Сары Вагенкнехт. – Прим. ред.)», — считает Кизеветтер.

По словам депутата, Шольц ведет себя как «канцлер мира», который, «похоже, делает все, чтобы Германия не превратилась в партию войны».

До этого политолог Данила Гуреев заявлял, что отказ Германии поставить Украине ракеты Taurus не ограничивается нежеланием ввязываться в конфликт – истинная причина заключается в противостоянии с Францией за власть в Евросоюзе.

Германия с самого начала стремилась отстраниться от снабжения Украины оружием, однако в конечном итоге ее вынудили присоединиться к поставкам, убежден Гуреев. По его мнению, Германия до последнего отказывалась направлять Украине танки Leopard, однако США настояли на этом.

26 февраля Шольц выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Позже он объяснил свое решение риском ударов по Москве и необходимостью отправить на Украину немецких солдат для обслуживания ракет. При этом СМИ пишут о попытках Британии «подтолкнуть» ФРГ к отправке ракет Киеву. Сегодня стало известно, что в ВВС бундесвера допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus.

Ранее Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.