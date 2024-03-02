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В США заявили о намеренной блокировке Израилем поставки помощи в Газу

CNN: власти Израиля блокируют поставки определенных видов помощи в сектор Газа

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Tsafrir Abayov/AP

Власти Израиля намеренно блокируют поставки определенных видов гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников из правительственных и гуманитарных структур.

По данным телекомпании, чаще всего израильские власти не допускают анестетики, приборы для дыхания и фильтрации воды, а также кислородные баллоны. Кроме того, часто задерживаются поставки продовольствия.

Источники CNN утверждают, что гуманитарные грузы в анклав не допускают чиновники из офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях. При этом они ссылаются на список запрещенных к поставке товаров, составленный в 2008 году. Однако этот документ считается устаревшим, в связи с чем поставщиков помощи призывают не руководствоваться им в текущем конфликте.

29 февраля портал Axios сообщал, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи местным жителям сектора Газа при помощи военных самолетов из-за возрастающей сложности осуществления этого наземным путем.

1 марта сообщалось, что Совет Безопасности ООН организует закрытое заседание из-за атаки по гуманитарному конвою в секторе Газа во время раздачи гуманитарных грузов мирным жителям.

Ранее ХАМАС и Израиль договорились о доставках гумпомощи.

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