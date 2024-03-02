Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве началось тестовое голосование перед выборами

В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента России

close
100%
Варвара Гертье/РИА Новости

В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента Российской Федерации, которые состоятся почти через две недели. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Жителям столицы предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Он смогут принять участие в голосовании с 10:00 до 14:00.

Проголосовать смогут москвичи, достигшие 18-летнего возраста.

Благодаря тестовому голосованию разработчики смогут понять, как работают все системы. Оно пройдет на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах российской столицы.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все эти дни. Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее сообщалось, что почти половина субъектов России поучаствовали в досрочном голосовании.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами