В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента Российской Федерации, которые состоятся почти через две недели. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Жителям столицы предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Он смогут принять участие в голосовании с 10:00 до 14:00.

Проголосовать смогут москвичи, достигшие 18-летнего возраста.

Благодаря тестовому голосованию разработчики смогут понять, как работают все системы. Оно пройдет на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах российской столицы.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все эти дни. Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее сообщалось, что почти половина субъектов России поучаствовали в досрочном голосовании.