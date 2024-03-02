В США рассказали об изменении позиции Украины по переговорам с РФ

Неудачи украинских войск на поле боя могут вынудить Киев согласиться на переговоры с Москвой. Об этом в статье для американского издания Responsible Statecraft написал обозреватель Коннор Эколс.

По его словам, сейчас в позиции Украины по поводу диалога с РФ наблюдается сдвиг. В частности, об этом свидетельствует недавнее заявление главы офиса президента страны Андрея Ермака о возможности пригласить российских делегатов на конференцию по «формуле мира».

«Это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для Вооруженных сил Украины, которые недавно спешно сбежали из [донецкого города] Авдеевки», — подчеркнул автор материала.

В то же время он обратил внимание на задержку военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Обозреватель пояснил, что проблемы с финансированием от США также подталкивают Украину к мирному урегулированию кризиса.

25 февраля глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны не исключают возможность участия РФ во втором саммите по «формуле мира». При этом Андрей Ермак уточнил, что на первую такую конференцию в Швейцарии планируется пригласить представителей более 160 государств.

Ранее Зеленский назвал примерные сроки первой конференции по «формуле мира».