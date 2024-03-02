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В США рассказали, почему F-16 доставят ряд проблем ВСУ

Politico: ВСУ будет сложно использовать истребители F-16 из-за систем ПВО России

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с рядом проблем при использовании западных истребителей F-16, которые союзники хотят поставить Украине, работа российских систем ПВО, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры для истребителей сделают «чрезвычайно сложной» эксплуатацию F-16. Об этом пишет газета Politico.

«Поднять истребители (F-16. – Прим. ред.) в воздух будет чрезвычайно сложно. Базы станут главными целями для российских атак, сами самолеты будут отмечены российскими системами ПВО, их (самолетов. – Прим. ред.) ремонт будет сложной задачей, и даже использование неподготовленных взлетно-посадочных полос может привести к повреждению хрупкого самолета», — говорится в сообщении издания.

Газета подчеркивает, что ВСУ ведут боевые действия, поэтому сейчас невозможно быстро построить «современные базы и взлетно-посадочные полосы для приема самолетов».

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в небе над страной появятся истребители F-16.

1 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько было сбито ракет и беспилотников ВСУ за неделю.

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