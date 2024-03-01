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В Минобороны рассказали, сколько было сбито ракет и беспилотников ВСУ за неделю

Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 35 снарядов HIMARS и 639 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить две ракеты Storm Shadow, четыре бомбы JDAM, 35 снарядов HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в ежедневной сводке министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО за неделю сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотников», — говорится в публикации.

Также российское оборонное ведомство сообщало, что ВСУ за минувшую неделю потеряли более 2,8 тыс. военнослужащих, семь танков, 16 бронемашин и 24 артиллерийских орудия на Донецком направлении.

До этого оборонное ведомство Российской Федерации заявляло, что в течение недели с 24 февраля по 1 марта ВСУ потеряли в зоне спецоперации 7370 человек.

В тот же день российские солдаты взяли под контроль три населенных пункта под Авдеевкой.

Ранее российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино.

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