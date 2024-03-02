В Бейруте заявили об отказе Израиля от прекращения огня с Ливаном

Израиль отказался от прекращения огня с Ливаном, несмотря на многочисленные предложения со стороны Бейрута через посредников, главным образом стран Запада. Об этом заявил глава ливанского МИДа Абдалла Бу Хабиб, передает РИА Новости.

«Мы сейчас на развилке, да, мы испуганы, но пусть Израиль не думает, что может прийти в Ливан, как на пикник, и устроить войну. Эта война будет уже региональной. С «Хезболлой» лучше не играться», — сказал министр.

По словам Хабиба, ливанская сторона получает информацию от посредников, что Израиль рассчитывает на переговоры по ситуации на границе, но в то же время и сообщения с угрозами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее в США заявили, что обеспокоены планами Израиля по вторжению в Ливан.