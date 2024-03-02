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Сотрудничающие с Россией компании в Ираке не получали предупреждений от США

МИД Ирака: США не предупреждали сотрудничающие с РФ иракские компании

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Depositphotos

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил РИА Новости, что сотрудничающие с Россией иракские компании не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями.

«Российские компании, особенно нефтяные, крайне активно действуют в Ираке», — сказал министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).

В конце февраля газета Aydınlık писала, что банки Турции в настоящее время практически не проводят торговые платежи из России, поскольку американские чиновники угрожают турецким организациям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций. По данным издания, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают местные компании и финансовые учреждения, грозят им санкциями из-за торговых отношений с РФ.

1 марта США запретили ввоз несортированных алмазов из России. С этого дня страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации для контроля ограничений, при этом Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки алмазов в городе Антверпене, играет ведущую роль в реализации санкций.

Ранее Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний.

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