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В Крыму раскритиковали передачу Зеленскому меча легендарного болгарского хана

Крымские болгары посчитали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата

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Global Look Press

Решение властей Болгарии передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является «историческим позором». Об этом заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленский несет ответственность за разрушение Украины и снижение численности ее населения. В связи с этим глава государства не достоин такого подарка.

«Решение властей Болгарии <...> — это исторический позор», — сказал Абажер.

Глава болгарской национально-культурной автономии добавил, что Софии пора отказаться от прислуживания «заокеанскому хозяину». Вместо этого руководству Болгарии стоит начать думать об интересах жителей страны, отметил он.

26 февраля болгарский премьер-министр Николай Денков посетил Киев в рамках рабочего визита. Вместе с ним в украинскую столицу прибыли министр обороны республики Эмиль Ефтимов, глава министерства энергетики и другие представители властей.

При этом украинские СМИ сообщили, что во время поездки Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата. Последний считается основателем и первым правителем племенной конфедерации Великая Болгария.

Ранее президент Болгарии Румен Радев оценил возможность эскалации украинского кризиса.

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