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Маск оценил заявление о признании Крыма и Донбасса российскими

Маск поддержал слова главы Blackwater о признании Крыма и Донбасса российскими

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Предприниматель Илон Маск поддержал заявление основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса о необходимости завершить конфликт на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса. Своим мнением бизнесмен поделился в соцсети Х (бывшая Twitter).

Комментируя пост Принса о том, что «западная оборонная база смешна» и «никто не пойдет на войну с «русским медведем», Маск написал: «К сожалению, это правда».

По мнению основателя Blackwater, Украина уничтожает себя демографически, поскольку у страны недостаточно живой силы. Он считает, что худой мир лучше любого представления о войне.

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — высказался Принс.

По его мнению, американские налогоплательщики не должны тратить еще $100 млрд на поддержку Украины, в которой процветает коррупция.

До этого Маск заявлял, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, а мирный договор стоило заключить год назад, что позволило бы сохранить много жизней.

Сенатор из Республиканской партии США Рон Джонсон также высказывал мнение, что президент России Владимир Путин не потерпит поражения в конфликте на Украине.

Ранее премьер Канады Трюдо оговорился о победе России на Украине.

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