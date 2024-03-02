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Германия пытается ограничить ущерб от аудиозаписи об атаке на Крымский мост

Bild: в ФРГ заблокировали распространявшие запись с немецкими военными аккаунты

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Германии заблокировали аккаунты в соцсети X (бывшая Twitter), которые распространяли аудиозаписи с обсуждением немецкими военными ударов по Крымскому мосту. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«В пятницу Бундесвер попытался ограничить ущерб: в Германии были заблокированы аккаунты в социальной сети X (ранее Twitter), распространявшие запись», — говорится в сообщении издания.

Издание назвало обнародование материалов «неприятным сюрпризом» для бундесвера.

При этом в Минобороны Германии сообщили газете, что «по всей видимости (материалы. – Прим. ред.), были перехвачены». «Федеральное управление военной контрразведывательной службы (БАМАД) инициировало все необходимые меры», — отметили в ведомстве.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в социальной сети Х (бывший Twitter), что запись беседы офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту стала позором и потерей лица для Германии.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Ранее в Германии сочли, что Шольц мог солгать насчет записи разговоров офицеров.

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