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В Германии считают, что Шольц мог солгать насчет записи разговоров офицеров

Focus: Шольц солгал насчет записи разговоров офицеров насчет Крымского моста

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Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц солгал насчет записи разговоров германских офицеров насчет атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает газета Focus.

«Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение. Ранее он отверг возможную поставку Taurus на Украину на том основании, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно», — сообщает издание.

До этого журнал Spiegel со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщил, что в министерстве обороны Германии считают запись прослушки офицеров бундесвера насчет планов ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту подлинной.

Также газета Bild со ссылкой на источники в германской армии сообщила, что запись разговора офицеров бундесвера насчет планов атаки на Крымский мост может быть подлинной.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.

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