В Германии считают, что Шольц мог солгать насчет записи разговоров офицеров

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц солгал насчет записи разговоров германских офицеров насчет атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает газета Focus.

«Это ставит канцлера Олафа Шольца в затруднительное положение. Ранее он отверг возможную поставку Taurus на Украину на том основании, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно», — сообщает издание.

До этого журнал Spiegel со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщил, что в министерстве обороны Германии считают запись прослушки офицеров бундесвера насчет планов ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту подлинной.

Также газета Bild со ссылкой на источники в германской армии сообщила, что запись разговора офицеров бундесвера насчет планов атаки на Крымский мост может быть подлинной.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.