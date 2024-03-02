США извинились перед Ираком за удар по его территории

США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля этого года в связи с операцией по ликвидации целей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ней организацией. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

По его словам, американская сторона не предупреждала официальный Багдад о нападении на иракские силы безопасности. Официальный представитель Соединенных Штатов принес извинения в связи с этой ситуацией.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби некоторое время назад признал, что американские власти заблаговременно не уведомляли правительство Ирака о планах нанести авиаудары по его территории 3 февраля, и извинился за ошибку.

В Вашингтоне заявили в начале февраля, что уничтожили более 85 целей, принадлежащих КСИР и связанных с ней группировок в Ираке и Сирии. Американское руководство назвало это ответом на атаку военной базы США в Иордании.

Также в феврале телеканал Fox News сообщал, что США сократят численность армии на 24 тысячи человек из-за нехватки кадров. Это коснется позиций, связанных с борьбой с повстанцами во время войн в Ираке и Афганистане. В Минобороны страны заявили, что сейчас у этих позиций нет высокого спроса.

Ранее Хусейн заявил, что Багдад готов к посредничеству между Россией и Украиной.