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Кандидат в президенты Мексики на крови поклялась снизить пенсионный возраст

Кандидат в президенты Мексики Гальвес на крови обещала снизить пенсионный возраст

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Кандидат в президенты Мексики от альянса «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес скрепила кровью свое обещание снизить пенсионный возраст с 65 до 60 лет. Видео с ее выступлением на предвыборном митинге в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) опубликовано в соцсети Х.

Политик заявила, что возраст выхода на пенсию составит 60 лет, после чего подписала в присутствии нотариуса документ со своими обещаниями, а над подписью поставила кровавый отпечаток указательного пальца левой руки.

«Они (обещания — прим. ред.) скреплены моей кровью — это самое ценное, что у меня есть», — сказала Гальвес, пообщелав, что социальные программы не будут отменены.

Президентские выборы в Мексике запланированы на 2 июня 2024 года. Действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет участвовать в предстоящих выборах, так как по конституции повторное переизбрание не предусмотрено. Президент Мексики избирается прямым голосованием на шесть лет без права повторного переизбрания.

Ранее сообщалось, что каждый второй житель Земли сможет принять участие в выборах в 2024 году.

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