В Госдуме обвинили бундесвер в подготовке нападения на Россию

Депутат Государственной думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал разговор представителей бундесвера об ударах по Крымскому мосту подготовкой нападения на Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Это хладнокровный расчетливый анализ врагов, готовящих нападение на Россию», — заявил парламентарий.

По его словам, таким же образом рассуждали офицеры времен кайзера Вильгельма в период Первой мировой войны или гитлеровские офицеры в 1941 году. Сейчас в Германии, считает Ивлев, забыли о своем проигрыше во Второй мировой войне, об акте капитуляции.

Депутат напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что противникам России необходимо помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на Западе.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее руки попала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, как они ударят по Крымскому мосту. По ее словам, офицеры бундесвера в ходе разговора упоминают военных США и Великобритании, а также отправку на Украину ракет Taurus.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.