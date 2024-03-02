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В Швеции попытались объяснить слова Макрона о западных армиях на Украине

Экс-премьер Швеции считает, что слова Макрона об отправке войск — недопонимание

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Omar Havana/AP

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона насчет отправки войск западных стран на Украину является недопониманием, так как такая идея никогда не стояла на повестке дня. Об этом газете Nikkei заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня», — утверждает Бильдт.

Кроме того Бильдт считает, что в Европе не существует усталости от Украины, а все европейские страны готовы продолжать поддерживать Украину.

До этого венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил, что у России нет смысла и причин нападать на Европу, так как любой вооруженный конфликт неизбежно приведет к Третьей Мировой войне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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