В Швеции попытались объяснить слова Макрона о западных армиях на Украине

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона насчет отправки войск западных стран на Украину является недопониманием, так как такая идея никогда не стояла на повестке дня. Об этом газете Nikkei заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня», — утверждает Бильдт.

Кроме того Бильдт считает, что в Европе не существует усталости от Украины, а все европейские страны готовы продолжать поддерживать Украину.

До этого венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил, что у России нет смысла и причин нападать на Европу, так как любой вооруженный конфликт неизбежно приведет к Третьей Мировой войне.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.