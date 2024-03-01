Сийярто показал фрагмент активной беседы с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто смог во время Дипломатического форума в Анталье провести личную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Короткое видео об этом Сийярто выложил в социальных сетях.

Содержание диалога осталось неизвестным, так как видео записывалось через стол с гостями форума.

Однако само видео было подписано Сийярто как «Исходное условие для мира — диалог».

До этого глава венгерского министерства внутренних дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не хотела бы переизбрания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый срок в связи с тем, что принимаемые ею решения приводят к осложнению ситуации с безопасностью в странах Европы.

Он выразил надежду, что за то недолгое время, которое осталось у фон дер Ляйен до окончания мандата, она не будет предпринимать заявлений и решений, еще сильнее ухудшающих ситуацию в Европе.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС следует быть готовым к угрозам войны.